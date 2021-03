Segreteria Pd, Letta su Twitter: “Accelerazione inattesa, mi servono 48 ore per decidere” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Enrico Letta rompe il silenzio sull’ipotesi di assumere la guida del Pd, dopo le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti. L’ex premier ammette che la proposta gli è arrivata e spiega di aver bisogno di 48 ore per prendere una decisione. “Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo”, scrive Letta su Twitter. “Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa Accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere”. Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa Accelerazione mi prende davvero alla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Enricorompe il silenzio sull’ipotesi di assumere la guida del Pd, dopo le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti. L’ex premier ammette che la proposta gli è arrivata e spiega di aver bisogno di 48 ore per prendere una decisione. “Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo”, scrivesu. “Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questami prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi”. Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questami prende davvero alla ...

