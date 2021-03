Paola Bonadies | la presenza di un’assenza

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Disponibili i “Racconti con gli Smiths” per le edizioni Paguro, presentati questa sera alle ore 18, on line al Frac di Baronissi, attraverso un video, firmato da Nicola Cerzosimo Di Olga Chieffi, che oggi, ad un anno dalla scomparsa, ricordiamo, attraverso il suo florilegio di racconti, editi dalle edizioni Paguro, “Racconti con gli Smiths”, scriveva come nell’eco della voce irripetibile della band di Manchster. Quella forza di mito, impregnato di senso, è la sua essenza affondata nel primigenio, tra le altezze del sogno, in cui gli spiriti dell’abisso si equivalgono con gli angelici portatori di volo. Un video che potrà essere visionato alle ore 18, sui canali social del Frac di Baronissi, racchiude il segno iridescente di, fatto di parola, che diviene contenitore di suono e d’immagine e pare svelarci l’intimo ...