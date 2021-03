Pallavolo | Malagò telefona a Lara Lugli manifestando sua solidarietà con invito al Coni**

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Il Presidente del Coni, Giovanni, ha avuto un colloquio telefonico - questa mattina - con la pallavolistanon avendo mai ricevuto nessuna comunicazione sull'episodio, ha letto la storia sugli organi di informazione e ha quindito all'atleta per conoscere l'intera vicenda dalla diretta interessata. Al termine dellata il Presidente del Coni ha manifestato tutta la suae l'ha invitata per un incontro al Coni, non appena le condizioni generali del Paese lo consentiranno.

Nel mese di marzo 2019 la giocatrice diaveva comunicato al suo club l'impossibilità a proseguire la stagione perché incinta. A quel punto il contratto si era automaticamente risolto dato ...Nel 2021 una donna, giocatrice di, viene citata per danni dalla ex società sportiva per essere rimasta incinta e perché da ...Atlete ha chiamato in causa Mario Draghi e Giovanniper ...