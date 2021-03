Lotito | “Immobile rappresenta Roma | di cui la Lazio è la prima squadra”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Claudio, Presidente della, intervenuto nel corso della cerimonia di consegna della Scarpa d’Oro a Ciro, ha voluto sottolineare le doti umani della punta biancoceleste. Queste le sue parole riportate da Tmw: “È sempre un grande onore essere qui. Non entro nel merito dei dati, parlo del Ciro umano. È un ragazzo che ha consentito a questa società di crescere in termini di credibilità e visibilità. Ha portato delle gioie nelle case dei tifosi e stemperato delle tensioni nella città. I giovani lo identificato come loro padre, con cui dialogare. È entrato nel cuore delle persone e dei cittadini, Ciro. Nei giovani e negli anziani, che lo riportano indietro nel tempo quando lanon aveva l’organizzazione attuale. Quando sta in campo, sembra che porti addosso tutto lo sforzo collettivo, che viene ...

'Un traguardo importante per la società - infine, le parole diha portato gioie a casa dei nostri tifosi e non solo . I giovani vorrebbero averlo come un padre con il quale ...Presso la sala Giulio Cesare del Campidoglio, come fortemente voluto dal patron della Lazio Claudio, Ciroriceve la Scarpa d Oro . Per il bomber italiano decisive le 36 reti realizzate nel campionato di Serie A 2019 - 20 , per un totale di 72 punti (il coefficiente di ogni gol per il ...Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio a seguito della premiazione di Ciro Immobile Al termine della cerimonia di premiazione per la consegna della ...Ciro Immobile ha ricevuto la Scarpa d'Oro nella cornice del Campidoglio: "E' frutto del lavoro fatto con la squadra, da solo non avrei mai vinto".