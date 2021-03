Lockdown, venerdì la decisione del Governo (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione tra i rappresentanti del Governo e quelli del Comitato tecnico-scientifico sull’emergenza Covid. Nella giornata di domani saranno esaminati nuovi dati sulla diffusione del contagio e verranno presi in esame approfondimenti condotti con le Regioni e con le Province autonome. Venerdì il Consiglio dei ministri potrà valutare l’adozione di eventuali misure. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione tra i rappresentanti del Governo e quelli del Comitato tecnico-scientifico sull’emergenza Covid. Nella giornata di domani saranno esaminati nuovi dati sulla diffusione del contagio e verranno presi in esame approfondimenti condotti con le Regioni e con le Province autonome. Venerdì il Consiglio dei ministri potrà valutare l’adozione di eventuali misure.

