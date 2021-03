Industrie e Ospedali 5.0, in arrivo nuovi robot (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inail e Iit insieme contro gli infortuni, parte studio ergoCub per umanoidi e tecnologie indossabili a tutela dei lavoratori. Potranno ‘capire’ se chi sta lavorando in una corsia di ospedale o in una fabbrica ha raggiunto un livello di stanchezza troppo alto, sapranno come ‘intervenire’ per evitare rischi ai lavoratori e saranno in grado di ‘affiancarli’ o ‘guidarli’ senza provocare stress psicofisico negli operatori. Sono gli scenari realistici – uno che ricalca un’industria e l’altro un ospedale – su cui saranno studiati nuovi robot dall‘Istituto Italiano di Tecnologie e dall’Inail che oggi hanno lanciato il nuovo progetto di ricerca ergoCub. Lo studio di Iit e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro durerà tre anni e di fatto apre nuovi orizzonti verso Industrie e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inail e Iit insieme contro gli infortuni, parte studio ergoCub per umanoidi e tecnologie indossabili a tutela dei lavoratori. Potranno ‘capire’ se chi sta lavorando in una corsia di ospedale o in una fabbrica ha raggiunto un livello di stanchezza troppo alto, sapranno come ‘intervenire’ per evitare rischi ai lavoratori e saranno in grado di ‘affiancarli’ o ‘guidarli’ senza provocare stress psicofisico negli operatori. Sono gli scenari realistici – uno che ricalca un’industria e l’altro un ospedale – su cui saranno studiatidall‘Istituto Italiano di Tecnologie e dall’Inail che oggi hanno lanciato il nuovo progetto di ricerca ergoCub. Lo studio di Iit e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro durerà tre anni e di fatto apreorizzonti versoe ...

