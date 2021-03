Covid, l’epidemiologa: “Limitare i contatti, non c’è scelta” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “L’epidemia ha cambiato passo perché si è allargata ai bambini. Le vaccinazioni sono in ritardo, i contagi in crescita. L’unica tattica è Limitare i contatti tra le persone, non c’è scelta”. Lo spiega l’epidemiologa Stefania Salmaso, esperta indipendente che – intervistata dal ‘Corriere della Sera’ – sottolinea come “in un anno abbiamo imparato molto e l’elemento che si è rivelato determinante è la mobilità delle persone. Tutte le restrizioni hanno l’obiettivo di limitarla. Il lockdown di un anno fa è stato molto efficace, ma sappiamo che è un provvedimento estremo, dai costi sociali ed economici notevoli”. Dal punto di vista delle ricadute sociali è meno doloroso, spiega l’esperta, “circoscrivere il più possibile le aree dove ci sono i contagi, ma è evidente che spesso siamo all’inseguimento delle infezioni e solo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “L’epidemia ha cambiato passo perché si è allargata ai bambini. Le vaccinazioni sono in ritardo, i contagi in crescita. L’unica tattica ètra le persone, non c’è”. Lo spiegaStefania Salmaso, esperta indipendente che – intervistata dal ‘Corriere della Sera’ – sottolinea come “in un anno abbiamo imparato molto e l’elemento che si è rivelato determinante è la mobilità delle persone. Tutte le restrizioni hanno l’obiettivo di limitarla. Il lockdown di un anno fa è stato molto efficace, ma sappiamo che è un provvedimento estremo, dai costi sociali ed economici notevoli”. Dal punto di vista delle ricadute sociali è meno doloroso, spiega l’esperta, “circoscrivere il più possibile le aree dove ci sono i contagi, ma è evidente che spesso siamo all’inseguimento delle infezioni e solo ...

Advertising

fatuciuccio : Covid, l'epidemiologa: 'Limitare i contatti, non c'è scelta' - lifestyleblogit : Covid, l'epidemiologa: 'Limitare i contatti, non c'è scelta' - - globalistIT : - CCKKI : #Covid, l'#epidemiologa: 'Limitare i contatti, non c'è scelta' Così Stefania Salmaso: 'Evidente che spesso siamo al… - Adnkronos : #COVID, l'epidemiologa: 'Limitare i contatti, non c'è scelta' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’epidemiologa Coronavirus, Salmaso:«I contagi tra i bimbi prova del cambio di passo. L’unica strategia è limitare i... Corriere della Sera