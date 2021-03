Covid e ovaio policistico: i rischi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le donne con sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) hanno un rischio significativamente maggiore di contrarre Covid-19 rispetto alle donne senza la condizione, così ha rivelato una nuova ricerca condotta dall’Università di Birmingham. I ricercatori stanno ora chiedendo una politica sanitaria per incoraggiare specificamente le donne con PCOS ad aderire alle misure di controllo dell’infezione da Covid-19 mentre la pandemia globale continua. La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è una condizione comune che colpisce circa una donna su 10 nel Regno Unito. I tre sintomi principali sono cicli irregolari, alti livelli di ormoni “maschili” che possono causare segni fisici come un eccesso di peli sul viso o sul corpo e un aspetto cistico all’ecografia o alla risonanza ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le donne con sindrome dell’(PCOS) hanno uno significativamente maggiore di contrarre-19 rispetto alle donne senza la condizione, così ha rivelato una nuova ricerca condotta dall’Università di Birmingham. I ricercatori stanno ora chiedendo una politica sanitaria per incoraggiare specificamente le donne con PCOS ad aderire alle misure di controllo dell’infezione da-19 mentre la pandemia globale continua. La sindrome dell’(PCOS) è una condizione comune che colpisce circa una donna su 10 nel Regno Unito. I tre sintomi principali sono cicli irregolari, alti livelli di ormoni “maschili” che possono causare segni fisici come un eccesso di peli sul viso o sul corpo e un aspetto cistico all’ecografia o alla risonanza ...

Advertising

vuaelle : RT @Miss_FrancyM: Che gioia iniziare la giornata con l'elenco di tutti i rischi che ti stai prendendo per sovrappeso, no gym, fumo, fibroma… - Miss_FrancyM : Che gioia iniziare la giornata con l'elenco di tutti i rischi che ti stai prendendo per sovrappeso, no gym, fumo, f… -