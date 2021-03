Arte: è morto il pittore Alexander Klee, nipote del celeberrimo Paul Klee (Di mercoledì 10 marzo 2021) Parigi, 10 mar. - (Adnkronos) - Il pittore, grafico e fotografo Alexander Klee, nipote del grande pittore svizzero Paul Klee (1879-1940), di cui ha curato l'eredità e ha promosso l'opera in tutto il mondo con mostre e libri, è morto all'età di 80 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 6 marzo, è stato dato dal Centro Paul Klee di Berna. E' stato uno dei membri fondatori di questo centro d'Arte che riunisce le opere di suo nonno, realizzato su progetto dell'architetto genovese Renzo Piano ed inaugurato nel 2005. All'artista Alexander Klee, noto anche con lo pseudonimo di Aljocha Ségard, il museo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Parigi, 10 mar. - (Adnkronos) - Il, grafico e fotografodel grandesvizzero(1879-1940), di cui ha curato l'eredità e ha promosso l'opera in tutto il mondo con mostre e libri, èall'età di 80 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 6 marzo, è stato dato dal Centrodi Berna. E' stato uno dei membri fondatori di questo centro d'che riunisce le opere di suo nonno, realizzato su progetto dell'architetto genovese Renzo Piano ed inaugurato nel 2005. All'artista, noto anche con lo pseudonimo di Aljocha Ségard, il museo ...

