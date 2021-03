Ambrosini: «Il Milan non deve cedere campo allo United, per Donnarumma farei di tutto» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Massimo Ambrosini ha parlato a Gazzetta dello sport alla vigilia della gara con il Manchester United in programma domani sera all’Old Trafford Massimo Ambrosini ha parlato a Gazzetta dello sport alla vigilia della gara con il Manchester United in programma domani sera all’Old Trafford. MANCHESTER DIVERSO – «Il Manchester è cambiato da quando è arrivato Bruno Fernandes. Squadra pratica che come il Milan ha trovato compattezza e permette ai giocatori di qualità di esprimersi. Occhio anche a Martial e Greenwood, un talento. E poi Rashford: ha grandi qualità ma si è fatto male nel derby vinto con il City». PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 LE ARMI ROSSONERE – «Lo United accetta partite di sacrificio, non vuole dominare per forza. Il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Massimoha parlato a Gazzetta dello sport alla vigilia della gara con il Manchesterin programma domani sera all’Old Trafford Massimoha parlato a Gazzetta dello sport alla vigilia della gara con il Manchesterin programma domani sera all’Old Trafford. MANCHESTER DIVERSO – «Il Manchester è cambiato da quando è arrivato Bruno Fernandes. Squadra pratica che come ilha trovato compattezza e permette ai giocatori di qualità di esprimersi. Occhio anche a Martial e Greenwood, un talento. E poi Rashford: ha grandi qualità ma si è fatto male nel derby vinto con il City». PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 LE ARMI ROSSONERE – «Loaccetta partite di sacrificio, non vuole dominare per forza. Il ...

