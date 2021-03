Venezi-Boldrini | anche se la sostanza della questione è corretta ci vedo una perdita di lucidità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) – Tu devi essere Igor– No, si pronuncia Aigor– Ma… mi hanno detto che era Igor– Beh, avevano torto. Non le pare?! Nutro umanamente e professionalmente una naturale avversione verso gli alfieri del Bene e del Giusto, quand’costoro combattano battaglie sacrosante. Questo perché le loro guerre implicano spesso l’assunzione di posizioni cementate su verità assolute, che livellano le soggettività tentando di ridurle dentro a categorie onnicomprensive e falsamente omogenee. Una su tutte, quella de “le donne”. L’asprezza, l’immediatezza, il riflesso duro e condizionato che Lauraha agito nei confronti di Beatrice, rea di non aver declinato la sua professione al femminile, ha le movenze del più scontato agire direttivo-patriarcale, incarna quella posizione dalla quale duramente riportare all’ordine la donna colpevole di ...