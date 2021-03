Vela | Alinghi premiato come ‘Sailing Team of the Year' ai Sui Sailing Awards 2021

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - A causa della situazione contingente dovuta al Covid-19, la cerimonia del 7° Suisi è svolta sotto forma di videoclip diffusa online. Al fine di rispettare le misure sanitarie vigenti, gli organizzatori della cerimonia avevano precedentemente fatto visita, in gruppi ristretti, ai vincitori per consegnare il premio per ognuna delle cinque categorie (miglior velista maschile e femminile, miglior giovane, migliore miglior progetto). I Suisi svolgono ogni due anni e sono organizzati da Swisse dalla rivista Skipper. Nelvengono premiati i migliori risultati dei velisti svizzeri ottenuti nel 2019 e 2020, cosìil loro impegno nello sport., in nomination ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vela Alinghi

Il Tempo

... tre dei neozelandesi (1995, 2000, 2017) e due degli svizzeri (2003 e 2007) con la barca... una controranda e unadi straglio), superò Gipsy Queen e puntò solitaria al porto di Cowes. ...Proprio per questo, perché in Formula 1 siamo plurivincitori con la Ferrari e perché la, per ... In 35 edizioni, solo due volte (con gli svizzeri di) l'America's Cup è finita in Europa, o ...Roma, 9 mar. (Adnkronos) - A causa della situazione contingente dovuta al Covid-19, la cerimonia del 7° Sui Sailing Awards si è svolta sotto forma di videoclip diffusa online. Al fine di rispettare le ...Il team di Bertarelli riuscì a tenere il trofeo in Svizzera, sconfiggendo in finale i neozelandesi. Luna Rossa si ferma alla finale della LVC.