Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani sbotta, colpa di Cataldo (Di martedì 9 marzo 2021) Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 9 marzo: Gemma Galgani perde la pazienza, colpa del cavaliere Cataldo. Gemma Galgani protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo la sfilata maschile animata dalla discussione tra Maurizio Giaroni e Maria Tona che sono stati accusati da Gianni Sperti di fingere un reciproco interesse, nella nuova puntata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 9 marzo 2021), anticipazioni puntata 9 marzo:perde la pazienza,del cavaliereprotagonista della nuova puntata di. Dopo la sfilata maschile animata dalla discussione tra Maurizio Giaroni e Maria Tona che sono stati accusati da Gianni Sperti di fingere un reciproco interesse, nella nuova puntata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - luigistw : @chernajadyra Secondo me non è così profondo, o meglio, è un tweet ironico. Di certo il mio tweet non è uno sfottò… - PeriodTank : La ns Presidente @GiuliaSudano racconta la campagna #datipercontare su @qn_carlino. Chiediamo di - rendere aperti… -