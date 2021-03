Twitter fa causa a Texas: “Indagini su di noi per vendicarsi di Trump” (Di martedì 9 marzo 2021) Twitter ha fatto causa all’attorney general del Texas, Ken Paxton, che ha avviato un’inchiesta sulle politiche usate dai social media per controllare e moderare i loro contenuti. Nel ricorso il social media, afferma che Paxton ha abusato dei suoi poteri per condurre quella che viene definita “una rappresaglia” contro la decisione di Twitter di sospendere in modo definitivo Donald Trump dalla sua piattaforma. “Twitter chiede che si impedisca all’attorney generale Paxton di abusare in modo illegale della sua autorità per intimidire, molestare, e prendere di mira la società che esercita i diritti del primo emendamento”, si legge nel ricorso. In effetti l’indagine di Paxton, che coinvolge anche Google, Facebook, Amazon e Apple, è stata avviata il 13 gennaio, cinque giorni dopo la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021)ha fattoall’attorney general del, Ken Paxton, che ha avviato un’inchiesta sulle politiche usate dai social media per controllare e moderare i loro contenuti. Nel ricorso il social media, afferma che Paxton ha abusato dei suoi poteri per condurre quella che viene definita “una rappresaglia” contro la decisione didi sospendere in modo definitivo Donalddalla sua piattaforma. “chiede che si impedisca all’attorney generale Paxton di abusare in modo illegale della sua autorità per intimidire, molestare, e prendere di mira la società che esercita i diritti del primo emendamento”, si legge nel ricorso. In effetti l’indagine di Paxton, che coinvolge anche Google, Facebook, Amazon e Apple, è stata avviata il 13 gennaio, cinque giorni dopo la ...

