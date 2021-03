TommasoZorzi ha evitato GiuliaSalemi? L' indiscrezione sul backstage di Verissimo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TommasoZorzi evitato

Novella 2000

Nel backstage di Verissimo Tommaso Zorzi ha evitato di salutare e parlare con Giulia Salemi? Spunta il gossip ad Ogni Mattina (VIDEO) ...Domenica 7 marzo ritorna l'appuntamento in prime time con Live - Non è la D'Urso, il fortunato talk show condotto da Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Una puntata speciale che sarà in parte dedicata ...