Sport: Gibelli, a Lugli tutta la solidarietà, un caso vergognoso (Di mercoledì 10 marzo 2021) Udine, 9 mar – "Proprio il giorno dopo la Giornata internazionale della Donna, siamo costretti a leggere notizie che ci lasciano esterrefatte. Spiegare che una pallavolista professionista ha causato un danno economico alla squadra perché è rimasta incinta è, per usare termini gentili, vergognoso: calpesta i diritti di una persona, di una donna, della sua famiglia e anche, lo dico senza enfasi, di tutta la nostra società". Lo dichiara l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli in merito al caso della schiacciatrice carpigiana del Pordenone nella B1 di pallavolo. "Da assessore allo Sport, ma soprattutto da donna, mi sento – aggiunge Gibelli – di dire una sola parola: vergogna. Vergogna per non aver rispettato un diritto, vergogna per aver svilito ancora una volta ...

