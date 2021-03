“Ristori? Con Draghi non cambia niente, ma ora tv e giornali non ci chiamano più”. Ora i malumori dei ristoratori restano inascoltati (Di martedì 9 marzo 2021) “Adesso non ti chiamano più a parlare di queste cose”. Lo chef stellato Gianfranco Vissani in televisione come sui giornali non aveva risparmiato critiche al governo Conte sugli aiuti alle piccole imprese. Ora – apparentemente – non parla più. Ma non perché le cose siano cambiate. Anzi. Stando alle ultime indiscrezioni il decreto Sostegni arriverà in Consiglio dei ministri solo la prossima settimana. Quanto ai tempi effettivi di erogazione dei Ristori si ipotizza la fine di aprile. “Draghi è stato accolto con la fanfara, ma la situazione non è certo migliore. E quando dice che non tutti verranno salvati mi dà un colpo al cuore”, commenta Vissani. “A un anno dall’inizio del primo lockdown, l’incertezza non è più accettabile”, aggiunge il vicepresidente della Federazione italiana pubblici esercizi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) “Adesso non tipiù a parlare di queste cose”. Lo chef stellato Gianfranco Vissani in televisione come suinon aveva risparmiato critiche al governo Conte sugli aiuti alle piccole imprese. Ora – apparentemente – non parla più. Ma non perché le cose sianote. Anzi. Stando alle ultime indiscrezioni il decreto Sostegni arriverà in Consiglio dei ministri solo la prossima settimana. Quanto ai tempi effettivi di erogazione deisi ipotizza la fine di aprile. “è stato accolto con la fanfara, ma la situazione non è certo migliore. E quando dice che non tutti verranno salvati mi dà un colpo al cuore”, commenta Vissani. “A un anno dall’inizio del primo lockdown, l’incertezza non è più accettabile”, aggiunge il vicepresidente della Federazione italiana pubblici esercizi di ...

