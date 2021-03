Microsoft e l'acquisizione di ZeniMax: Bethesda, id Software e altri studi cercano 189 figure professionali (Di martedì 9 marzo 2021) L'accordo tra Microsoft e ZeniMax da $7,5 miliardi, approvato nella giornata di ieri anche dall'Unione Europea, permetterà alla famiglia degli Xbox Game studios di espandere la cifra dei team first party a 23 studi. In questo affare, come ormai saprete, rientrano studi di primissimo livello, come Bethesda Softworks, Arkane studios, Machine Games, id Software e Tango Gameworks. Ora, però, apprendiamo che all'interno di ZeniMax sono in corso grandi manovre di espansione, poiché la compagnia sta cercando 189 figure professionali che si andranno ad unire a studi come Bethesda o id Software. Sul sito ufficiale di ZeniMax, è possibile ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) L'accordo trada $7,5 miliardi, approvato nella giornata di ieri anche dall'Unione Europea, permetterà alla famiglia degli Xbox Gameos di espandere la cifra dei team first party a 23. In questo affare, come ormai saprete, rientranodi primissimo livello, comeSoftworks, Arkaneos, Machine Games, ide Tango Gameworks. Ora, però, apprendiamo che all'interno disono in corso grandi manovre di espansione, poiché la compagnia sta cercando 189che si andranno ad unire acomeo id. Sul sito ufficiale di, è possibile ...

