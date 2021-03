Mara Venier sbotta in diretta contro la manager degli Extraliscio: “Si dia una calmata che è meglio” (VIDEO) (Di martedì 9 marzo 2021) Elisabetta Sgarbi contro Domenica In Stando alla sorella di Vittorio Sgarbi, Mara Venier avrebbe cacciato gli Extraliscio da Domenica In senza dar loro alcuna spiegazione. La pesante accusa di Elisabetta Sgarbi, ovvero manager e produttrice musicale del gruppo, nelle ultime ore ha rilasciato una nota ad AdnKronos. “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse. Invitano settimane prima gli Extraliscio alla trasmissione”, ha fatto sapere la donna. Quest’ultima inoltre, ha detto che li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, convocandoli prima alle 16.30, successivamente alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 marzo 2021) Elisabetta SgarbiDomenica In Stando alla sorella di Vittorio Sgarbi,avrebbe cacciato glida Domenica In senza dar loro alcuna spiegazione. La pesante accusa di Elisabetta Sgarbi, ovveroe produttrice musicale del gruppo, nelle ultime ore ha rilasciato una nota ad AdnKronos. “La scortesia e la mancanza di attenzioneautori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse. Invitano settimane prima glialla trasmissione”, ha fatto sapere la donna. Quest’ultima inoltre, ha detto che li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, convocandoli prima alle 16.30, successivamente alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a ...

