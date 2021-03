Inter | Steven Zhang celebra 113 anni nerazzurri | “Auguri” FOTO

(Di martedì 9 marzo 2021) Non potevano mancare glidi, presidente dell’, perre i 113di vita dell’. Il numero uno deisul suo profilo Instagram ha condiviso unadi ieri sera, ritraente la squadra festeggiante nello spogliatoio in seguito al successo ottenuto contro l’Atalanta. Il tutto contornato con un semplice “”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Inter Il presidente Steven #Zhang fa gli auguri alla Beneamata per i 113 anni compiuti - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Steven Zhang celebra il 113esimo anno dell'Inter con l'esultanza post-Atalanta: 'Auguri' - PSaltato : @FootballAndDre1 Mi attirerò le madonne di qualcuno, ma non sono convinto che steven molli questa inter! - FootballAndDre1 : Il Presidente Steven fa gli auguri all'Inter. ??? - LucaAstigiano : @RInternazional2 @Inter Speriamo resti steven lo vedo molto preso dall’@Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Steven

TUTTO mercato WEB

...Gerrard , attualmente ai Rangers Glasgow, come suo successore). Klopp, Real Madrid e ... ma i risultati che la squadra bianconera otterrà in Champions League e in campionato (con l'che ...Si tratta nello specifico di Matthijs de Ligt della Juventus, di Stefan de Vrij dell', di ... Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Manchester United),Berghuis (Feyenoord),...Non potevano mancare gli auguri di Steven Zhang, presidente dell’Inter, per celebrare i 113 anni di vita dell’Inter. Il numero uno dei nerazzurri sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto di ier ...Anche Steven Zhang, presidente dell'Inter, celebra i 113 anni di storia dell'Inter. Ecco gli auguri da parte del giovane numero uno.