Harry e Meghan, interviene la Regina Elisabetta: “Addolorata per loro”, il comunicato ufficiale (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo averci riflettuto, la Regina Elisabetta ha deciso di rompere il silenzio sull’intervista di Harry e Meghan dicendosi “Addolorata” nell’apprendere il modo in cui i duchi di Sussex hanno vissuto negli ultimi due anni e per le presunte frasi razziste sul figlio Archie a Corte. Chi credeva che la Sovrana potesse snobbare l’intervista esplosiva, dunque,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo averci riflettuto, laha deciso di rompere il silenzio sull’intervista didicendosi “” nell’apprendere il modo in cui i duchi di Sussex hanno vissuto negli ultimi due anni e per le presunte frasi razziste sul figlio Archie a Corte. Chi credeva che la Sovrana potesse snobbare l’intervista esplosiva, dunque,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - Davide : Trovatemi qualcosa di più esilarante di questo incipit dell’Irish Times sull’intervista a Meghan e Harry - gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - sbronzodiriace_ : Meghan e Harry contro le 5 sfere: Si girino le sfere: Sfera 1: Karina Casc3lla Sfera 2: Platin3tte Sfera Gold: Al… - Silvia57075367 : RT @ipertao: L’unica cosa che mi passa per la mente ora è quale look avrà sfoggiato la Regina nel guardare l’Interview di Harry e Meghan...… -