(Di martedì 9 marzo 2021) La prima ricostruzione In particolare, racconta Roma Today , 'la chiamata aidelè arrivata intorno alle 15:00 di martedì 9 marzo da via Nilde Iotti, incrocio via Vallagati, a ...

Lucianamiocchi : Monterotondo: frana una collina | di Alessandro Pino - volpedono : RT @LottiMonia: Andrea sei una frana ahahah Lei credo sia una stylist #zengavo - AltamuraLetizia : RT @LottiMonia: Andrea sei una frana ahahah Lei credo sia una stylist #zengavo - AmoZenga : RT @LottiMonia: Andrea sei una frana ahahah Lei credo sia una stylist #zengavo - cronaca_news : Frana una collina a Monterotondo: travolte auto e scooter in sosta. Sul posto i Vigili del Fuoco… -

... mentre la seconda sarà posizionata per sostenere la nicchia di. A monte dell'opera principale si realizzeranno inoltre una serie di pozzi profondi più di 15 metri con un diametro di un metro e ... una collina e travolge auto e scooter in sosta. Intervento dei Vigili del Fuoco per uno smottamento a Monterotondo, vicino Roma. A quanto riferito dai pompieri, risultano coinvolte alcune auto ... Frana una collina e travolge auto e scooter in sosta. Intervento dei Vigili del Fuoco per uno smottamento a Monterotondo, vicino Roma. A quanto riferito dai pompieri, risultano co ...