Barcellona, Neymar e la telefonata a Messi: “Leo, devi venire a Parigi” (Di martedì 9 marzo 2021) Continua il pressing del PSG su Lionel Messi.Nonostante le continue smentite da parte del club Parigino, il nome del fuoriclasse argentino continua a riecheggiare nella testa del francesi e non solo. Convincere uno dei giocatori più forti in circolazione a lasciare la sua casa madre dopo vent’anni circa di permanenza e sei palloni d'oro, non è di certo una missione facile. Certo è, però, che le intenzioni e i segnali mandati dalla franchigia transalpina sono vertono inevitabilmente su ipotesi che, in sede di calciomercato estivo, potrebbero diventare concreta realtà. Il futuro del classe '87 è da ormai qualche anno incerto, con la sua permanenza al Barcellona che rimane una matassa fin troppo ingarbugliata e difficile da sciogliere. I risultati dei blaugrana negli ultimi anni non hanno certamente migliorato queste dinamiche, aumentando ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) Continua il pressing del PSG su Lionel.Nonostante le continue smentite da parte del clubno, il nome del fuoriclasse argentino continua a riecheggiare nella testa del francesi e non solo. Convincere uno dei giocatori più forti in circolazione a lasciare la sua casa madre dopo vent’anni circa di permanenza e sei palloni d'oro, non è di certo una missione facile. Certo è, però, che le intenzioni e i segnali mandati dalla franchigia transalpina sono vertono inevitabilmente su ipotesi che, in sede di calciomercato estivo, potrebbero diventare concreta realtà. Il futuro del classe '87 è da ormai qualche anno incerto, con la sua permanenza alche rimane una matassa fin troppo ingarbugliata e difficile da sciogliere. I risultati dei blaugrana negli ultimi anni non hanno certamente migliorato queste dinamiche, aumentando ...

Advertising

Mediagol : #Barcellona, Neymar e la telefonata a #Messi: 'Leo, devi venire a Parigi' - sportli26181512 : Pochettino: 'Spiace per Neymar. Messi al Psg? Chiacchiere da bar': Le parole del tecnico dei parigini alla vigilia… - zazoomblog : Psg niente Barcellona per Neymar. Pochettino: “Non è una mia decisione” - #niente #Barcellona #Neymar. - ItaSportPress : Psg, niente Barcellona per Neymar. Pochettino: 'Non è una mia decisione' - - RaiSport : Ancora lavoro differenziato per il brasiliano del Paris Saint Germain #Neymar che domani sera, non sarà della parti… -