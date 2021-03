Voucher «Covid-19» con Atb Utilizzabile anche per l’acquisto di biglietti (Di lunedì 8 marzo 2021) Atb comunica che da lunedì 8 marzo i clienti che hanno ottenuto il Voucher di rimborso per il mancato utilizzo dell’abbonamento durante il periodo di lockdown (marzo e aprile 2020) possono convertirlo, per l’intero valore, in credito a scalare da spendere per l’acquisto di biglietti con l’App Atb Mobile. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 8 marzo 2021) Atb comunica che da lunedì 8 marzo i clienti che hanno ottenuto ildi rimborso per il mancato utilizzo dell’abbonamento durante il periodo di lockdown (marzo e aprile 2020) possono convertirlo, per l’intero valore, in credito a scalare da spendere perdicon l’App Atb Mobile.

