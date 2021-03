Via Generale Clark: ecco i documenti che mostrano la malattia delle piante demolite (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è lo studio di tre agronomi, compreso il gruppo forestazione della regione Campania a certificare la malattia dei venti platani che sono stati demoliti in via Generale Clark, dove è in corso un intervento di riqualificazione che farà sorgere un nuovo quartiere residenziale “Porta del Mare” al posto dell’ex fabbrica abbandonata Marzotto. Insieme alle tre torri che ospiteranno appartamenti civili, sorgerà anche un’area commerciale ma anche tanto verde pubblico come ha confermato l’assessore all’urbanistica del Comune di Salerno Mimmo De Maio mostrando la documentazione con la quale il Comune di Salerno ha autorizzato l’impresa a demolire gli alberi per i quali in un primo momento era stata prevista la delocalizzazione in un’altra area. Il trasferimento non è stato possibile perché tutte le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è lo studio di tre agronomi, compreso il gruppo forestazione della regione Campania a certificare ladei venti platani che sono stati demoliti in via, dove è in corso un intervento di riqualificazione che farà sorgere un nuovo quartiere residenziale “Porta del Mare” al posto dell’ex fabbrica abbandonata Marzotto. Insieme alle tre torri che ospiteranno appartamenti civili, sorgerà anche un’area commerciale ma anche tanto verde pubblico come ha confermato l’assessore all’urbanistica del Comune di Salerno Mimmo De Maio mostrando la documentazione con la quale il Comune di Salerno ha autorizzato l’impresa a demolire gli alberi per i quali in un primo momento era stata prevista la delocalizzazione in un’altra area. Il trasferimento non è stato possibile perché tutte le ...

sole24ore : Il generale #Figliuolo è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid. Via #Arcuri… - MediasetTgcom24 : Draghi sostituisce Arcuri: il generale Paolo Figliuolo nuovo commissario emergenza Covid #FrancescoPaoloFigliuolo… - petergomezblog : Arcuri non è più commissario all’emergenza Covid. Al suo posto Dreaghi nomina il generale Figliuolo… - anteprima24 : ** Via Generale Clark: ecco i documenti che mostrano la malattia delle piante demolite ** - beppebottero : I vaccini arrivano a domicilio: ecco la prova generale avvenuta a Demonte -