Tennis, ATP Doha 2021: Lorenzo Sonego sconfitto all’esordio dall’americano Fritz (Di lunedì 8 marzo 2021) Si ferma subito al primo turno il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Doha. Il Tennista piemontese, numero 35 della classifica mondiale, è stato sconfitto in due set molto combattuti dall’americano Taylor Fritz (33 del ranking) con il punteggio di 7-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Una partita che si è decisa per pochi punti, con Sonego che ha sprecato il vantaggio di un break nel secondo set. Il nativo di Torino ha tenuto anche un buon rendimento con il servizio (5 ace e 71% di punti vinti con la prima), ma ha vinto solamente il 29% dei punti giocati in risposta. Un primo set dove ha regnato l’equilibrio. Sonego è riuscito a difendere due palle break nel quarto game, mentre ne ha avuta una sul servizio di ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Si ferma subito al primo turno il cammino dinel torneo ATP di. Ilta piemontese, numero 35 della classifica mondiale, è statoin due set molto combattutiTaylor(33 del ranking) con il punteggio di 7-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Una partita che si è decisa per pochi punti, conche ha sprecato il vantaggio di un break nel secondo set. Il nativo di Torino ha tenuto anche un buon rendimento con il servizio (5 ace e 71% di punti vinti con la prima), ma ha vinto solamente il 29% dei punti giocati in risposta. Un primo set dove ha regnato l’equilibrio.è riuscito a difendere due palle break nel quarto game, mentre ne ha avuta una sul servizio di ...

