Spezia | un tesserato positivo al Covid Il comunicato ufficiale

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 8 marzo 2021) Lohaun nuovo caso di positività al-19 all’interno del gruppo squadra. In totale sono 3 i positivi in rosa. Questa la nota: “A seguito del ciclo di tamponi di controllo effettuato nella giornata di ieri, un calciatore della prima squadra è risultato– si legge – Ilsta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.