Sinner-Barrere oggi | ATP Marsiglia 2021 | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 marzo 2021) Esordio immediato per Jannik: la sfida con Gregoire, padrone di casa, viene infattita per questa sera, in uno dei tornei storici del circuito indoor al maschile. Per l’altoatesino c’è la ricerca di punti utili da accumulare in vista delle due trasferte importanti di questa parte della stagione, a Dubai e a Miami, per quello che sarà il suo primo Masters 1000 che non si chiami Roma. Il torneo vede ai nastri di partenza anche un altro italiano, Stefano Travaglia, il cui match con Mackenzie McDonald non si terrà però. Per quanto riguarda invece i big, Daniil Medvedev guida il seeding, seguito da Stefanos Tsitsipas: obiettivi di guadagno di classifica già assicurati per il russo, futuro numero 2 del mondo, incerti per il greco. Il match tra Jannik ...