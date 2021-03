Serie A, Brambati: “Inter al test scudetto, sarà difficile con la Dea. Il Milan è vivo, Juventus-Porto? Crocevia decisivo” (Di lunedì 8 marzo 2021) Massimo Brambati sulla ventiseiesima giornata di Serie A.Il match Inter-Atalanta, chiuderà questa sera il suddetto turno di campionato, in programma a San Siro. Conferme da Parte del Milan di Stefano Pioli, che ha dimostrato di non mollare in vista della lotta scudetto, battendo al "Bettengodi", il Verone di Ivan Juric, con un netto 0-2, mentre la Juventus di Andrea Pirlo ha già archiviato - per il momento - il discorso campionato, battendo di rimonta la Lazio di Simone Inzaghi, nel match disputato sabato sera allo "Stadium". Adesso la squadra bianconera è Interamente proiettata alla gara Interna in programma domani sera alle ore 21.00. all'"Allianz Stadium", contro il Porto, per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Massimosulla ventiseiesima giornata diA.Il match-Atalanta, chiuderà questa sera il suddetto turno di campionato, in programma a San Siro. Conferme da Parte deldi Stefano Pioli, che ha dimostrato di non mollare in vista della lotta, battendo al "Bettengodi", il Verone di Ivan Juric, con un netto 0-2, mentre ladi Andrea Pirlo ha già archiviato - per il momento - il discorso campionato, battendo di rimonta la Lazio di Simone Inzaghi, nel match disputato sabato sera allo "Stadium". Adesso la squadra bianconera èamente proiettata alla garana in programma domani sera alle ore 21.00. all'"Allianz Stadium", contro il, per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions ...

