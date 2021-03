Mattarella: “Nei ruoli apicali c’è ancora predominanza maschile. Restano disparità di carriera e retribuzione per le donne” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Grandi passi avanti sono stati fatti per la parità sui luoghi di lavoro ma resta una forte disparità nell’avanzamento di carriere e nella retribuzione per le donne”, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso pronunciato per celebrare la giornata internazionale della donna al Quirinale. “Ogni anno un’occasione preziosa per fare il punto sulla condizione femminile, registrandone i progressi e evidenziandone le criticità”, osserva il Capo dello Stato, che ha illustrato la situazione attuale per quanto riguarda l’occupazione femminile negli impieghi pubblici e privati. “Poco più di sessanta anni fa una storica sentenza della Corte Costituzionale ebbe a cancellare una anacronistica legge del 1919, allora ancora in vigore, che escludeva le donne da tutti gli ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) “Grandi passi avanti sono stati fatti per la parità sui luoghi di lavoro ma resta una fortenell’avanzamento di carriere e nellaper le”, così il presidente della Repubblica Sergionel suo discorso pronunciato per celebrare la giornata internazionale della donna al Quirinale. “Ogni anno un’occasione preziosa per fare il punto sulla condizione femminile, registrandone i progressi e evidenziandone le criticità”, osserva il Capo dello Stato, che ha illustrato la situazione attuale per quanto riguarda l’occupazione femminile negli impieghi pubblici e privati. “Poco più di sessanta anni fa una storica sentenza della Corte Costituzionale ebbe a cancellare una anacronistica legge del 1919, allorain vigore, che escludeva leda tutti gli ...

