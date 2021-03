Masterchef, il vincitore Aquila: “Somiglio a Johnny Depp e Salt Bae…” (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – Il suo ‘zio Bricco’ ormai è diventato un tormentone. Maître 34enne, originario della Puglia ma residente in Emilia Romagna, Francesco Aquila, per tutti ‘Aquila’, è il vincitore della decima edizione di MasterChef Italia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che quest’anno è ‘volato alto’ anche negli ascolti, raggiungendo una media di un milione e 40mila spettatori, risultando così l’edizione più vista degli ultimi tre anni. Un po’ Johnny Depp e un po’ Salt Bae, Aquila, con la sua determinazione e le sue eccellenti doti culinarie, ma anche grazie alla sua simpatia, è riuscito non solo a farsi apprezzare e benvolere dai suoi stessi avversari, ma soprattutto a convincere i tre giudici stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che lo hanno incoronato ‘re’ al termine di una finale avvincente. L’agenzia Dire lo ha intervistato. Aquila, intanto complimenti per la vittoria… “Grazie! Ma devo ancora realizzare, anche se sono passati alcuni giorni…”. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – Il suo ‘zio Bricco’ ormai è diventato un tormentone. Maître 34enne, originario della Puglia ma residente in Emilia Romagna, Francesco Aquila, per tutti ‘Aquila’, è il vincitore della decima edizione di MasterChef Italia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che quest’anno è ‘volato alto’ anche negli ascolti, raggiungendo una media di un milione e 40mila spettatori, risultando così l’edizione più vista degli ultimi tre anni. Un po’ Johnny Depp e un po’ Salt Bae, Aquila, con la sua determinazione e le sue eccellenti doti culinarie, ma anche grazie alla sua simpatia, è riuscito non solo a farsi apprezzare e benvolere dai suoi stessi avversari, ma soprattutto a convincere i tre giudici stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che lo hanno incoronato ‘re’ al termine di una finale avvincente. L’agenzia Dire lo ha intervistato. Aquila, intanto complimenti per la vittoria… “Grazie! Ma devo ancora realizzare, anche se sono passati alcuni giorni…”.

