Legno-arredo chiude il 2020 a -10 | 8% | attutito l’effetto pandemia Covid

(Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) – La filiera italiana delilcon una contrazione del business pari a -10,8% rispetto all’anno precedente, secondo i Preconsuntivi elaborati dal Centro Studi di Feder, attutendo così gli effetti delladi19. Dopo i dati pesantemente negativi del primo semestre dell’anno, dalle indagini della federazione emerge che i mesi estivi sono stati fondamentali per recuperare in termini di fatturati e vendite quanto perso in precedenza. Per il mese di aprilesi stimavano perdite fra il 35 e il 45% rispetto ad aprile 2019, mentre a giugno si prevedeva una chiusura a fine anno del -16%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - La filiera italiana del legno-arredo chiude il 2020 con una contrazione del business pari a -10,8% rispetto all'anno ...
Cauto ottimismo per il 2021 per la filiera italiana del legno-arredo che ha chiuso il 2020 con una contrazione del -10,8% rispetto all'anno precedente, risultato che emerge dai preconsuntivi elaborati ...