Il Codacons contro Fedez e Michielin secondi a Sanremo, parla Carlo Rienzi (Di lunedì 8 marzo 2021) Le dichiarazioni del Codacons contro Fedez e Michielin per l'arrivo sul podio durante la finale del Festival di Sanremo. La coppia, già in sodalizio col brano Magnifico nel 2014, ha di nuovo unito le forze per sbarcare al Teatro dell'Ariston con il brano Chiamami Per Nome in gara tra i Campioni. Nella serata finale del Festival Fedez e Francesca Michielin si sono classificati al secondo posto dopo Zitti E Buoni dei Maneskin e prima di Un Milione Di Cose Da Dirti di Ermal Meta. Ad aver influiti sul voto, indubbiamente, è stato l'appello lanciato da Chiara Ferragni su Instagram ai milioni di follower con la promessa di visionare tutte le stories in cui sarebbe stata taggata. Questa campagna pubblicitaria non è piaciuta al Codacons che ha segnalato ...

