Hamsik sceglie il Goteborg | “Anima e corpo in questo progetto”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Marekcambia casacca. Lo slovacco ex bandiera del Napoli lascia la Cina e torna in Europa, dove vestirà la maglia dell'IFK. Il centrocampista ha recentemente giocato per il club cinese Dalian Pro. In precedenza, durante gli anni 2007-2019,ha rappresentato l'SSC Napoli dove ha segnato 100 gol e 79 assist durante le sue 409 presenze in Serie A.caption id="attachment 1103497" align="alignnone" width="3500"(getty images)/captionEMOZIONELo stessoracconta le sue sensazioni: "Sono molto felice di essere qui e sono positivamente sorpreso dalle grandi opportunità di formazione che esistono qui. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di squadra e iniziare ad allenarmi con loro. Come tutti sanno, sono qui con un contratto a breve termine, ma farò del mio meglio per ...