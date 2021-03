Halo Infinite senza una modalità Battle Royale? ' Uno dei più grandi fallimenti di sempre'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Jack "CouRage" Dunlop è uno streamer piuttosto famoso, giocatore di lungo corso della serie. In un recente tweet ha aizzato un polverone per aver osato (ri)lanciare quella che a molti sembra un'idea blasfema: unaper l'attesissimo. "Gioco addal 2005. Si tratta della mia serie preferita di. Senon uscirà con un'ottima, allora sarà uno dei piùnella storia del gaming." Una affermazione certamente forte, che ha scatenato numerose risposte. C'è chi gli dà ragione, come Davis "Hitch" Edwards, videomaker esperto in Esport, secondo ...

il nuovo capitolo di Halo dovrebbe uscire in autunno. Dopo ritardi e smentite, 343 Industries e Microsoft hanno dato un update sulla grafica del gioco. L'ultimo aggiornamento degli sviluppatori di Halo Infinite potrebbe essersi concentrato su come il riavvio spirituale stia evitando la sensibilità di Halo 5 per un ritorno nostalgico alle radici di Halo.