Giulia Salemi pubblica un video di Pierpaolo in doccia (Di lunedì 8 marzo 2021) Giulia Salemi e il video di Pierpaolo in doccia Il Grande Fratello, dopo cinque mesi, è terminato a inizio marzo e c’è già chi sente la mancanza dei protagonisti di questa edizione. Dopo le tante giornate, e notti, passate insieme, il pubblico forse ha ancora bisogno di vedere in qualche modo i propri beniamini. Ecco, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 8 marzo 2021)e ildiinIl Grande Fratello, dopo cinque mesi, è terminato a inizio marzo e c’è già chi sente la mancanza dei protagonisti di questa edizione. Dopo le tante giornate, e notti, passate insieme, il pubblico forse ha ancora bisogno di vedere in qualche modo i propri beniamini. Ecco, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

alisporchee : RT @brookesbellarke: - che si è innamorato tre volte ed ha un figlio - che non riesce a collegare bocca e cervello RETWITTATE E TAGGATE PI… - jJanpaul_ : RT @brookesbellarke: - che si è innamorato tre volte ed ha un figlio - che non riesce a collegare bocca e cervello RETWITTATE E TAGGATE PI… - giuliapower_ : RT @brookesbellarke: - che si è innamorato tre volte ed ha un figlio - che non riesce a collegare bocca e cervello RETWITTATE E TAGGATE PI… - maggieschilll : RT @brookesbellarke: - che si è innamorato tre volte ed ha un figlio - che non riesce a collegare bocca e cervello RETWITTATE E TAGGATE PI… - Sardina971 : RT @brookesbellarke: - che si è innamorato tre volte ed ha un figlio - che non riesce a collegare bocca e cervello RETWITTATE E TAGGATE PI… -