Donne | Saia | Servono azioni politiche per raggiungere una parità totale tra i generi

(Di lunedì 8 marzo 2021) "Nella giornata internazionale delle, voglio ringraziare tutte loro per l'incredibile forza con cui affrontano il vivere quotidiano. Voglio ringraziare tutte leche, nonostante abbiano perso più facilmente il lavoro rispetto agli uomini in questo anno di pandemia, continuano a lottare per scardinare un sistema ...

L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

- continua- Voglio ringraziare tutte leche, in un mondo che troppo spesso le mette al secondo posto , si impegnano a scendere nelle piazze e rivendicare i propri diritti per salire con ...Zena " Doman a l'è a "Giornâ Internacionâ da Dònna" e l'è donca normale che o pensceo e a riflescion vaggan à sto tema; e raxonando in sce quello ch'o gh'à a vedde co - o discorso da ...«Nella giornata internazionale delle donne, voglio ringraziare tutte loro per l’incredibile forza con cui affrontano il vivere quotidiano. Voglio ringraziare tutte le donne che, nonostante abbiano ...Inta stöia de l’umanitæ son e dònne che determinan o mantegnimento ò l’adoçion de un còdice linguistico. A-i figgeu à parlâ ghe mostra e dònne. Pe questo sensa de lô a lengua a meue ...