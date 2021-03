Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, giovedì nuova assemblea per offerte Sky e Dazn (Di lunedì 8 marzo 2021) Si terrà giovedì 11 marzo alle 11,30 in videoconferenza la nuova assemblea della Lega di Serie A chiamata a valutare le offerte di Sky e Dazn per i Diritti tv del campionato italiano nel triennio... Leggi su digital-news (Di lunedì 8 marzo 2021) Si terrà11 marzo alle 11,30 in videoconferenza ladella Lega diA chiamata a valutare ledi Sky eper itv del campionato italiano nel triennio...

Advertising

ZZiliani : Cara Lega @SerieA, so che fatichi molto a vendere i diritti tv, tutti giocano al ribasso, il nostro calcio fa pena.… - CorradoRomani : @capuanogio Se il prodotto che offri fa cagare non vendi, è semplice logica di mercato. A me non risulta che Premi… - sportli26181512 : Diritti tv Serie A, convocata d'urgenza per giovedì 11 marzo la nuova assemblea di Lega: Nuova assemblea della Lega… - F1inGenerale_ : La F1 guarda sempre di più alla modernità! È di poche ore fa la notizia dello sbarco in tre nuovi paesi della piatt… - __littlenuggets : RT @tuqburnitae: voglio che alle donne appartenenti alle minoranze vengano riconosciuti gli stessi miei diritti perché non esistono donne d… -