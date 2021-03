Carolyn Smith | il retroscena su Ballando spiazza | “Decisione azzardata”

(Di lunedì 8 marzo 2021), presidente di giuria del programmacon le stelle, esce fuori con un altro video nel suo profilo Instagram. Lafu. Quasi, quasi, ce ne dimenticavamo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Carolyn Smith appello disperato: “Ho bisogno d’aiuto perchè da sola non ce la faccio” - #Carolyn #Smith #appello… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith

BlogLive.it

ricorda il 7/03/2020: "Ci stavo pensando con grande amaro in bocca" Molto amata dal pubblico italiano,è da anni la presidente di giuria di un programma di successo come ..., messaggio di dolore: 'L'unica persona con cui parlavo a cuore aperto non c'è più dal 2008' Ha scelto instagramper dedicare un ricordo alla mamma, scomparsa tredici anni ...Carolyn Smith, presidente di giuria del programma Ballando con le stelle, esce fuori con un altro video nel suo profilo Instagram. La decisione fu azzardata ...Carolyn Smith torna a parlare ai fan con un breve video sui social, la giudice di Ballando con le Stelle ha qualcosa da dire ...