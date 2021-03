8 marzo | Giusy Sica | «Auguro a tutte noi donne di non sentirci più a disagio»

(Di lunedì 8 marzo 2021) «Auguro a tutte noi donne di non sentirci più a disagio in contesti in cui essere donne è ancora un problema». Come le istituzioni, la politica, ma anche la cultura, il lavoro. Giusy Sica, indicata da Forbes tra i 100 leader del futuro, ha fatto di questo augurio una delle sue battaglie personali e professionali.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : marzo Giusy

Molise News 24

... tra gli autori, in moltissime canzoni : nato ad Ascoli Piceno, 45 anni da compiere il 17, è ... La tua bellezza di Renga, Ti porto a cena con me diFerreri, Il cielo è vuoto di Cristiano De ...Collegatevi e seguiteci!' è l'appello della danzatrice di Termoli,Fanaro che invita ... Programma 1 Coreografie di Marie Alexis, Filipe Portugal, Ihsan Rustem e Neel Verdoorn 5alle 17:15 e ...Fondatrice del think tank al femminile Re-Generation (Y)outh, l'imprenditrice salernitana indicata da Forbes tra i 100 leader del futuro, ha un messaggio chiaro per tutte le donne (e anche per gli uom ..."Donne che con professionalità si dedicano instancabilmente a garantire salute e assistenza a tutti gli utenti trattati" ...