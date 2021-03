Willie Peyote attacca Ermal Meta: “Sei un ruffiano”. Lui replica: “Dimmelo in faccia” (Di domenica 7 marzo 2021) “La musica è finita, gli amici se ne vanno” e cominciano le polemiche. Sembrava strano che questo Festival non avesse portato con sé alcuna polemica, a recuperare il “tempo perduto” ci pensa Willie Peyote, vincitore del premio della critica Mia Martini. Nella fattispecie il litigio vede come protagonisti lui ed Ermal Meta, terzo classificato. Durante un diretta Twitch, Willie Peyote si è lasciato andare a commenti non piacevoli sul cantautore in testa alle classifiche provvisorie per due giorni consecutivi. Willie Peyote ha detto: “Ermal Meta il primo posto non se lo merita proprio“. Poi ha aggiunto: “Non ho alcun motivo personale per avercela con lui. Però, stasera devo dire la verità: intanto stai cantando Caruso nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) “La musica è finita, gli amici se ne vanno” e cominciano le polemiche. Sembrava strano che questo Festival non avesse portato con sé alcuna polemica, a recuperare il “tempo perduto” ci pensa, vincitore del premio della critica Mia Martini. Nella fattispecie il litigio vede come protagonisti lui ed, terzo classificato. Durante un diretta Twitch,si è lasciato andare a commenti non piacevoli sul cantautore in testa alle classifiche provvisorie per due giorni consecutivi.ha detto: “il primo posto non se lo merita proprio“. Poi ha aggiunto: “Non ho alcun motivo personale per avercela con lui. Però, stasera devo dire la verità: intanto stai cantando Caruso nel ...

MetaErmal : Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due m… - rtl1025 : ??Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa a @willie_peyote! Colapesce-Dimartino secondi, Extra… - civati : Se votate @willie_peyote per una volta vinco qualcosa anche io. Sia detto con amicizia. E stima. #Sanremo2021 - idajo94 : RT @isoledipinte: Gli altri artisti e personaggi del mondo dello spettacolo contro Willie Peyote per i suoi commenti sgradevoli #Sanremo20… - Giuly200000 : RT @BITCHYFit: Barbara d’Urso fan di Willie Peyote, ma lui la prende in giro in conferenza stampa e su Instagram -