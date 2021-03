Pontedera | Meini Lega | ' Vogliamo chiarezza sull' ampliamento della discarica di Gello'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pontedera Meini

PisaToday

'Abbiamo ritenuto di muoverci, in piena sintonia con la sezione Lega di, tramite un'interrogazione - afferma- per fare chiarezza su alcuni aspetti relativi al futuro della discarica ...... ricopre attualmente il ruolo di Capogruppo del Carroccio aed è consigliera di Anci ... Ziello e la Consigliera regionale Elena. Ringraziamo Daniele Matricardi che per tanti anni si è ...Cambio di vertice nella provincia di Pisa per il movimento giovanile della Lega, dove a guidarlo sarà Rebecca Stefanelli, 29 anni, laureata in ...Pisa. La politica continua a rimandare incontri, appuntamenti, riunioni. E a non dare risposte. I cittadini e i gruppi organizzati, invece, vanno avanti. Dopo una serie di presidi a Chianni, il Gruppo ...