PALERMO-JUVE STABIA, PROBABILI FORMAZIONI: LE SCELTE DI FILIPPI (Di domenica 7 marzo 2021) Il PALERMO cerca il bis nel match in programma domenica pomeriggio contro la JUVE STABIA.Alle ore 15, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dalla vittoria conquistata contro il Catania in occasione del derby di Sicilia grazie ad una perla balistica di Mario Alberto Santana, la compagine rosanero punta ad allungare la serie positiva. Un PALERMO intenso, vorace, volitivo e gagliardo, quello visto mercoledì sera al "Massimino". Finalmente coeso ed acceso.Al cospetto della formazione campana, Giacomo FILIPPI dovrà certamente rinunciare ad Ivan Marconi, squalificato per una giornata dal giudice sportivo, e Moses Odjer, squalificato per due turni, oltre ad Andrea Saraniti, alle prese con un problema al polpaccio. ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Ilcerca il bis nel match in programma domenica pomeriggio contro la.Alle ore 15, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dalla vittoria conquistata contro il Catania in occasione del derby di Sicilia grazie ad una perla balistica di Mario Alberto Santana, la compagine rosanero punta ad allungare la serie positiva. Unintenso, vorace, volitivo e gagliardo, quello visto mercoledì sera al "Massimino". Finalmente coeso ed acceso.Al cospetto della formazione campana, Giacomodovrà certamente rinunciare ad Ivan Marconi, squalificato per una giornata dal giudice sportivo, e Moses Odjer, squalificato per due turni, oltre ad Andrea Saraniti, alle prese con un problema al polpaccio. ...

