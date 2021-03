LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Zarco guida la classifica davanti a Petrucci (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Losail MotoGP (7 marzo) – La presentazione della seconda giornata – Cronaca primo giorno VALENTINO ROSSI: “SONO GASATO, IL PASSO E’ BUONO” 13.25 Joan Mir passa al secondo posto davanti a Danilo Petrucci, Michele Pirro e Dani Pedrosa. Il campione del mondo della Suzuki paga 8 decimi da Johann Zarco. 13.24 Danilo Petrucci è stato il primo italiano a scendere in pista oggi Inside the box with @Petrux9! Meet the @Tech3Racing personnel that will be working with Petrucci this season #QatarTest https://t.co/JQ0VRriKqd — MotoGP (@MotoGP) March 7, 2021 13.22 Quinto crono per Mir che continua a migliorarsi. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(7 marzo) – La presentazione della seconda giornata – Cronaca primo giorno VALENTINO ROSSI: “SONO GASATO, IL PASSO E’ BUONO” 13.25 Joan Mir passa al secondo postoa Danilo, Michele Pirro e Dani Pedrosa. Il campione del mondo della Suzuki paga 8 decimi da Johann. 13.24 Daniloè stato il primo italiano a scendere in pista oggi Inside the box with @Petrux9! Meet the @Tech3Racing personnel that will be working withthis season #Qatarhttps://t.co/JQ0VRriKqd —(@) March 7, 2021 13.22 Quinto crono per Mir che continua a migliorarsi. ...

