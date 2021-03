La Svizzera dice No al velo nei luoghi pubblici: il referendum passa con il 51,2% (Di domenica 7 marzo 2021) Abolita la possibilità di utilizzare burqa ma anche passamontagna o bandane all’aperto e nei negozi. Ha vinto il No al referendum proposto dalla destra conservatrice Nei luoghi pubblici di tutta la Svizzera non sarà più possibile indossare il velo. Ha vinto, seppur di poco, il Sì al referendum anti-burqa proposto agli elettori svizzeri dalla destra L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 7 marzo 2021) Abolita la possibilità di utilizzare burqa ma anchemontagna o bandane all’aperto e nei negozi. Ha vinto il No alproposto dalla destra conservatrice Neidi tutta lanon sarà più possibile indossare il. Ha vinto, seppur di poco, il Sì alanti-burqa proposto agli elettori svizzeri dalla destra L'articolo NewNotizie.it.

