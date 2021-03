Iran, Nazanin imputata: dovrà rispondere alla Corte di Teheran (Di domenica 7 marzo 2021) Iran, clamoroso aggiornamento: fresca della scarcerazione, ora Nazanin Zaghari-Ratcliffe dovrà rispondere in tribunale. Ecco con quali accuse. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la donna ango-iriana detenuta in Iran con l’accusa di spionaggio, è stata liberata dopo cinque anni di prigionia. Ma il suo incubo non è finito. Secondo quanto infatti riporta la stampa internazionale, la stessa ora dovrà L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 marzo 2021), clamoroso aggiornamento: fresca della scarcerazione, oraZaghari-Ratcliffein tribunale. Ecco con quali accuse.Zaghari-Ratcliffe, la donna ango-iriana detenuta incon l’accusa di spionaggio, è stata liberata dopo cinque anni di prigionia. Ma il suo incubo non è finito. Secondo quanto infatti riporta la stampa internazionale, la stessa oraL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la donna anglo-iraniana da cinque anni detenuta in Iran dopo essere stata condannata per… - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la donna anglo-iraniana da cinque anni detenuta in Iran dopo essere stata condannata per spion… - NotGabriLazza : RT @Agenzia_Ansa: Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la donna anglo-iraniana da cinque anni detenuta in Iran dopo essere stata condannata per spion… - Italia_Notizie : Iran, scarcerata e subito riconvocata Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Londra: «Intollerabili le nuove accuse» - Agenpress : Iran. Nazanin Zaghari rilasciata dopo 5 anni di carcere e riconvocata per nuova imputazione -