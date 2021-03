Calcio Napoli trascinato da Insigne: 3-1 al Bologna. Torna al gol Osimhen (Di lunedì 8 marzo 2021) Riscatto degli azzurri contro un Bologna ben organizzato. Vantaggio di Insigne. Raddoppio di Osimhen. Accorcia Soriano e chiude ancora Insigne La partita tra Napoli e Bologna può solo dire se gli azzurri possono rimanere aggianciati al treno che viaggia rapidamente verso la Champions. Dopo le vittorie di Milan, Juventus e Roma, il Calcio Napoli Leggi su 2anews (Di lunedì 8 marzo 2021) Riscatto degli azzurri contro unben organizzato. Vantaggio di. Raddoppio di. Accorcia Soriano e chiude ancoraLa partita trapuò solo dire se gli azzurri possono rimanere aggianciati al treno che viaggia rapidamente verso la Champions. Dopo le vittorie di Milan, Juventus e Roma, il

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Napoli - Bologna 3 - 1: Insigne e Osimhen scacciano la crisi Dopo un giro di lancette il Napoli passa in vantaggio con il destro di prima di Insigne , servito da un grande tacco di Zielinski al termine di una trama iniziata da Fabian . Il Bologna accusa il ...

Serie A. La doppietta di Insigne fa felice il Napoli, Bologna ko 3 - 1 Il Napoli parte di gran carriera. Azione travolgente di Fabian Ruiz che salta secco Mbaye aprendosi il tiro ma viene recuperato da Danilo. Al gol ci pensa Insigne (8') con un colpo a giro dal limite ...

Formazioni Napoli-Bologna, Ghoulam e Ospina titolari! Le scelte ufficiali di Gattuso e Mihajlovic CalcioNapoli24 SERIE A – Napoli-Bologna 3-1, i top e il flop della squadra azzurra Dopo il pari contro il Sassuolo, il Napoli doveva dare un segnale per la zona Champions, contro un Bologna mai domo. Gli azzurri sbloccano la gara, tacco di Zielinski e rete al volo di Insigne ...

Bologna, Mihajlovic avverte la Sampdoria: «Possiamo battere chiunque» Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni Sinisa ... per quello che abbiamo creato sul campo. Il ...

