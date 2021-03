(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – È scomparso questa mattina all’età di 86 anni Mirko, ildelcampione d’Italia nel. Lo annuncia il club rossoblù con una nota sul proprio sito ufficiale. “Nato a Vicenza il 20 giugno 1934, cresciuto nel Lanerossi, fu portato in rossoblù da Renato Dall’Ara nel 1956: dopo la prima stagione Renzo De Vecchi, grande difensore della Nazionale degli anni Venti, lo classificò come secondo miglior terzino del campionato.divenne in breve una colonna, vinse la Mitropa Cup del 1961 e nel 1962 Angelo Moratti arrivò ad offrire invano per lui la cifra astronomica di 300 milioni. Diventato, fu tra i protagonistidel”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Bologna, morto Pavinato, capitano dello scudetto del 1964... - Fantacalcio : Napoli-Bologna, le probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in TV - HussleKwasi : RT @SkySport: E' morto Mirko Pavinato, capitano nello scudetto 1964 del Bologna - cn1926it : #NapoliBologna, le probabili formazioni: #Gattuso recupera altri giocatori, attacco confermato - sportli26181512 : E' morto Mirko Pavinato, capitano nello scudetto 1964 del Bologna: Capitano e protagonista dell'ultimo scudetto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bologna

Ma Pavinato rimase in rossoblù, divenne capitano e nel '64 si laureò campione d'Italia con il, nello spareggio del 7 giugno: proprio contro l'Inter che lo avrebbe voluto due anni prima. '...Notizie- Lutto in casa, è morto lo storico capitano Mirko Pavinato . Ecco il comunicato del club:La Juventus supera 3-1 in rimonta la Lazio in uno degli anticipi della 26^ giornata di Serie A e sale a 52 punti in classifica, momentaneamente a -1 dal Milan ...Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – È scomparso questa mattina all’età di 86 anni Mirko Pavinato, il capitano del Bologna campione d’Italia nel 1964. Lo annuncia il club rossoblù con una nota sul proprio sit ...