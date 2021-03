Amadeus: "Con Sanremo 2021 un passaggio epocale. Non auguro a nessuno un teatro vuoto" (Di domenica 7 marzo 2021) “Finalmente è arrivato il 7 marzo, sono felicissimo per aver realizzato un Sanremo diverso dagli altri, e pensare che 13, 14 milioni di persone hanno seguito ieri la finale, con dati quasi più alti delle edizioni normali, rende il nostro sforzo ancora più immenso”. Lo dice Amadeus nella conferenza stampa finale di Sanremo 2021. Il conduttore e direttore artistico ha proseguito: “Sono felice, orgoglioso di tutto quello che è accaduto, complimenti a tutti i ragazzi, a tutti i cantanti. C’è stato un passaggio epocale nella storia del festival, un voltare pagina, prendere un’occasione al volo per cambiare qualcosa e questo è accaduto”. “In un momento in cui intorno c’era tanta incertezza, confusione, paura, dubbi, non avrei mai potuto fare il festival senza Fiorello al mio fianco - dice ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) “Finalmente è arrivato il 7 marzo, sono felicissimo per aver realizzato undiverso dagli altri, e pensare che 13, 14 milioni di persone hanno seguito ieri la finale, con dati quasi più alti delle edizioni normali, rende il nostro sforzo ancora più immenso”. Lo dicenella conferenza stampa finale di. Il conduttore e direttore artistico ha proseguito: “Sono felice, orgoglioso di tutto quello che è accaduto, complimenti a tutti i ragazzi, a tutti i cantanti. C’è stato unnella storia del festival, un voltare pagina, prendere un’occasione al volo per cambiare qualcosa e questo è accaduto”. “In un momento in cui intorno c’era tanta incertezza, confusione, paura, dubbi, non avrei mai potuto fare il festival senza Fiorello al mio fianco - dice ...

Advertising

FabManuelMulas : La @GiuliaSalemi93 manda in #Tilt #Twitter con #sanremoprelemi entrando in Tendenza mandando sotto #Sanremo2021… - trash_italiano : Aspettando la pubblicità della crociera con la moglie di Amadeus. #Sanremo2021 - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Sono grato a Rai. Sono stati due Festival storici, per me Sanremo è un evento, non un programma tv. No… - Aurora19607559 : RT @jbowerslaugh: IL FESTIVAL SI È DAVVERO CONCLUSO CON I MANESKIN VINCITORI E CON FIORELLO CHE URLA “SIAMO FUORI DI TESTA” CON AMADEUS CHE… - fallinlouisarms : RT @jbowerslaugh: IL FESTIVAL SI È DAVVERO CONCLUSO CON I MANESKIN VINCITORI E CON FIORELLO CHE URLA “SIAMO FUORI DI TESTA” CON AMADEUS CHE… -