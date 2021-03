Alex Ferguson: 'Dopo l'emorragia temevo per la memoria' (Di domenica 7 marzo 2021) GLASGOW (Scozia) - Sono trascorsi quasi tre anni da quel 5 maggio 2018, in cui Sir Alex Feguson venne colpito da un emorragia cerebrale mentre si trovava nella sua abitazione. L'ex allenatore del ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021) GLASGOW (Scozia) - Sono trascorsi quasi tre anni da quel 5 maggio 2018, in cui SirFeguson venne colpito da uncerebrale mentre si trovava nella sua abitazione. L'ex allenatore del ...

Advertising

sportli26181512 : Alex Ferguson: 'Dopo l'emorragia temevo per la memoria': Presentato al Glasgow Film Festival il documentario sull'e… - calciotoday_it : ???'Non riuscivo piú a parlare' ???Nel corso del suo documentario, oltre alle vittorie Sir Alex #Ferguson ha parlato… - sowmyasofia : Alex Ferguson racconta il suo dramma in un film - juppiternalis : @gianluigibuffon Andiamo avanti in Champions e in campionato stiamo lì fino in fondo!!! Anche per il maestro che sp… - ilducaGonde : RT @imperialinter: Il mio sogno è Antonio Conte come Alex Ferguson -